نجلاء بدر: فكرة البطل الأوحد دمرت الدراما.. وهذا رأيي بنهاية (بين السما والأرض)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدثت الفنانة نجلاء بدر، عن تجربتها في مسلسل "بين السما والأرض"، خلال حلولها ضيفة ببرنامج "أسرار النجوم" على "نجوم إف إم" مع الإعلامية إنجي علي .

وقالت نجلاء: "فكرة البطل الأوحد دمرت الدراما وجعلتها محدودة، وعجبني (بين السما والأرض) لأنه فيه تواصل أجيال وظهر معنا أحمد بدير ومحمد لطفي، وقبلت دوري في العمل بسبب الفيلم وهو مأخوذ من قصة الأستاذ نجيب محفوظ، ونحن لا نعيد العمل وقيل أني سأقدم دور هند رستم وبالطبع لم يضايقني هذا الأمر، وهو إضافة لي".

وأضافت: "ماندو العدل هو من أصر على نهاية العمل رغم اعتراضنا في البداية بسبب نظرة اليأس، وفي الفيلم هما خرجوا من الأسانسير ولم يتطهروا من آثامهم ومش سهل الناس تتطهر وهذا غير موجود في النفس البشرية، ووفاة الأبطال في النهاية هو دلالة على أن كلهم سيئين فماتوا بسقوط الأسانسير، لذلك أعجبت بها بعد ذلك وهي نهاية درامية".

مسلسل "بين السما والأرض" شارك في بطولته هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، درة، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندا موسى، نورهان، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.