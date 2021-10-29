بلقيس أنيقة وعلا رشدي تحمل "بقدونس".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

راغب علامة

نشر المطرب اللبناني راغب علامة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

بلقيس فتحي

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أمل بو شوشة

نشرت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب متابعيها.

جوزيف عطية

نشر الفنان اللبناني جوزيف عطية، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له قبل ساعات من حفله الغنائي بالأردن.

محمد عساف

نشر الفنان الفلسطيني محمد عساف، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له استعدادا لجلسة تصوير جديدة.

علا رشدي

نشرت الفنانة علا رشدي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها علقت عليها: "تعرف إنك نضجت لما تبدأ تعرف الفرق بين البقدونس والكسبرة".

هند عبدالحليم

نشرت الفنانة هند عبدالحليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

حكيم

نشر المطرب حكيم، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له داخل سيارته.

رامي عياش

نشر المطرب اللبناني رامي عياش، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له أمام سيارة بموديل قديم.