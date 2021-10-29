شكرا لقرائتكم خبر عن واما: جيبنا زمان موبايل 688 فضلنا نعلقه فى الحزام من غير خط لمدة سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل أعضاء فريق واما، ضيوفا في برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدثوا عن ذكرياتهم، حيث قال محمد نور: "نادر حمدى كان معاه موبايل الكاتيل اللى هو في اريال وكان بيتحط له 3 بطاريات قلم". وقال أحمد فهمى: "جيبنا موبايل 688 من فرنسا وقعدنا سنة معلقينه في الحزام ومفيهوش خط على إنه استايل وقتها"، وأضاف محمد نور: "الموبايل وقتها كان حاجة جامدة واللى معاه موبايل بنحاول نتقرب له ويبقى صاحبنا، والمعهد كله كان في اتنين بس اللى معاهم موبايل". وتابع محمد نور: "لما كنت بخرج مع واحدة كنت بعلق الموبايل في الحزام وأعمل صوت الرنة أكنى بكلم حد عشان المنظرة، وبسبب إن الدقيقة وقتها غالية كنا بنرن ونقفل، وفى مرحلة كان أول 3 ثوانى مش بتتحسب كنت بتصل بأى حد فيهم أقوله انت فين وأقفل".



فريق واما فى ضيافة منى الشاذلى



فريق واما فى ضيافة منى الشاذلى



فريق واما فى ضيافة منى الشاذلى



فريق واما فى ضيافة منى الشاذلى

فريق واما فى ضيافة منى الشاذلى

وطرح فريق "واما"، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "نجمة معدية" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي حققت نجاحا كبيرا من حيث عدد المشاهدات، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى فى التعاون الأول بينهم، ومن توزيع توما.

وكان فريق "واما" طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان "الصيف ابتدى" والذى ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيها مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامى جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق، أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل.