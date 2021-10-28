سوزان نجم الدين تعلن خطوبتها: “أنا مغرومة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة السورية سوزان نجم الدين أنها تعيش حالة حب وأنها مغرومة في الوقت الحالي.وكشفت سوزان في مقابلة لبرنامج ” ET بالعربي” عن أنها ترتدي خاتم الخطوبة واستعرضته أمام الكاميرا.

ولفتت سوزان إلى أنها مرتبطة ومغرمة وأن الأمر ليس شائعة ولكنها رفضت أن تفصح عن هوية خطيبها وأوضحت أن الحديث عن ارتباطها بحارسها الشخصي والذي انتشر منذ مدة عار عن الصحة.

وعن إمكانية أن تقع في غرام حارسها الشخصي قالت سوزان: “الغرام ليس له علاقة بنوع الشخص بل المهم أن يكون هناك تكافؤ وتفاهم وتوافق وحب وشريك حقيقي والمرأة تريد سند ورجل حقيقي في حياتها وإلا كنت ارتبطت منذ زمن وحالياً وجدته والحمد لله”.

وكانت سوزان قد كشفت في وقت سابق لبرنامج mbc trending”” أنها مغرمة بشخص استطاع أن يملأ قلبها وعقلها.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني تتابع سوزان تصوير مشاهدها ببطولة مسلسل “بيوت من ورق” للمخرج أسامة الحمد ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم يوسف الخال، داليدا خليل، يزن السيد، جيني اسبر وآخرين.

وتدور احداث المسلسل ضمن إطار من الأكشن والتشويق حيث يتناول جرائم قتل متشابكة تتخللها قصص حب رومانسية.