شكرا لقرائتكم خبر عن سامي مغاوري: نبيل الألفى صاحب الفضل الأول فى عملى بالمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان سامي مغاوري إن حي الحلمية له مفرداته الخاصة التي ساهمت في تشكيل وجدانه، لافتا إلى أن خاله أحمد زكي الأستاذ بأكاديمية الفنون لمح فيه أنه يحب التمثيل.

وأضاف سامي مغاوري، خلال لقائه الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن خاله أخذه على الإذاعة المصرية ليبدأ تمثيل فيها عندما كان عمره 7 سنوات، مشيرا إلى أن أول مسلسل إذاعي شارك فيه كان بطولة الفنان الراحل صلاح منصور، وزوز نبيل.

وأوضح أنه كان منبهرا بما يفعله الفنان صلاح منصور أمام ميكرفون الإذاعة، بينما الفنانة زوزو نبيل كانت عبقرية وقامة تمثيلية رهيبة يجب أن تدرس.

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من المسلسل الإذاعي، أخذه الفنان نبيل الألفي للمسرح القومي للمشاركة في مسرحية "ملك القطن" من إخراجه، وتأليف يوسف إدريس، وشارك فيها فؤاد شفيق، وعبد الله غيث، وسامية رشدي.

وتابع مغاورى أنه استمر في العمل بالإذاعة حتى وصل عمره إلى 14 عاما، وتوقف خلال فترة المراهقة، ثم عاد مرة أخرى عقب التحاقه بفريق المسرح في جامعة عين شمس.