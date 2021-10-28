شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا: لما أتضايق بغسل تيشرتاتى البيضاء ولو غيرت على أشرف زكى هقلب حياته جحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة روجينا: "لما أكون متضايقة بلم كل تيشيرتاتى البيضاء وأقعد أغسلها أو أغسل الأطباق أو أغسل العربية أو أقعد أطبخ، وأنا طباخة شاطرة جدا". وأضافت خلال لقائها وزوجها ألدكتور أشرف زكى والفنان أحمد شيبة ببرنامج سهرانين مع الفنان أمير كرارة: "أشرف بقاله فترة كبيرة ماضحكش كدة بسبب التوتر وفترة كورونا، وأنا مش غيورة خالص"، بينما رد الفنان أشرف زكى: "مافيش ست مش بتغير".

وأكدت الفنانة روجينا: "أنا لو غرت هقلب حياته جحيم"، بينما علق الفنان أحمد شيبة خلال حلوله ضيفا على البرنامج: "زمان كانت الغيرة بتسببلى مشاكل لكن دلوقتى خلاص".

وقال الفنان أشرف زكى: "أنا ببقى فخور جدا إن أشوف أي حد من تلاميذى بينجح أو في أعمال، وبتشرف بأى حد قابلته في المعهد ويحس إنى عملت حاجة للبلد، وبلعب لعبة أنا وروجينا في العربية وهى معرفة الأصوات، لأنى بحب الراديو من صغرى، لكن روجينا دايما هي اللى بتكسبنى".

وأكد الفنان أحمد شيبة أن والده كان معارضا له أن يعمل في مجال الفن، لأنه أزهرى وأنه في إحدى المرات طلب له الشرطة، قائلا: "والدى كان فاكرنى هشتغل ورا رقاصة لحد ما واحد صاحبه قاله ابنك محبوب فدعالى".