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شكرا لقرائتكم خبر عن واما: شامى كان معاه عربية بيتلز مسميها شيماء وكنا بناكل آيس كريم بـ3 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حل أعضاء فريق واما ضيوفا في برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وبدأ فريق واما محمد نور وأحمد فهمى وأحمد الشامى ونادر حمدى بغناء أغنيتهم الأخيرة "نجمة معدية"، وسط تفاعل الجمهور الحاضر.
ووجهت الإعلامية منى الشاذلى أسئلة سريعة للإجابة عليها وكانت إجابات الأسئلة، بأن نادر حمدى أكثر شخص رومانسى وأكثر شخص لا يرد على الموبايل، كما أنه يصرف أمواله على أشياء ليس لها داع، أما أحمد الشامى فهو أكثر شخص كان مرعوبا من كورونا.
وتحدثوا عن كواليس أغنية "نجمة معدية، حيث قال أحمد فهمى: "روحت أنا وأحمد شامى عند الموزع توما وسمعت الأغنية وعجبتنى لأنها مختلفة، والملحن عزيز شافعى من الناس الشاطرة جدا، واللى شجعنا ليها أن الأغنية مختلفة عن استايل فريق واما اللى بنعمله".
وعن ذكرياتهم قبل الشهرة قال أحمد فهمى: "أول واحد كان معاه عربية وكانت تويوتا كان محمد نور وكنا بنروح جامعة الدول ناكل آيس كريم بـ3 جنيه".
وأضاف محمد نور: "أول عربية جابها أحمد الشامى كانت بيتلز وكان لونها أبيض ودهنها أزرق بالبوهية العادية عشان فرن العربية وقتها كان غالى بـ4 آلاف جنيه"، وتابع الشامى قائلا: "كنت مسمى العربية شيماء والكلاكس بتاعها زرار زى الجرس وبعتها بـ8 آلاف جنيه".
فريق واما فى ضيافة منى الشاذلى
فريق واما فى ضيافة منى الشاذلى
فريق واما فى ضيافة منى الشاذلى
فريق واما فى ضيافة منى الشاذلى
فريق واما فى ضيافة منى الشاذلى
وطرح فريق "واما"، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "نجمة معدية" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي حققت نجاحا كبيرا من حيث عدد المشاهدات، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى فى التعاون الأول بينهم، ومن توزيع توما.
وكان فريق "واما" طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان "الصيف ابتدى" والذى ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيها مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامى جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق، أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل.