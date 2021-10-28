واما: شامى كان معاه عربية بيتلز مسميها شيماء وكنا بناكل آيس كريم بـ3 جنيهات

القاهرة - سامية سيد - حل أعضاء فريق واما ضيوفا في برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وبدأ فريق واما محمد نور وأحمد فهمى وأحمد الشامى ونادر حمدى بغناء أغنيتهم الأخيرة "نجمة معدية"، وسط تفاعل الجمهور الحاضر.

ووجهت الإعلامية منى الشاذلى أسئلة سريعة للإجابة عليها وكانت إجابات الأسئلة، بأن نادر حمدى أكثر شخص رومانسى وأكثر شخص لا يرد على الموبايل، كما أنه يصرف أمواله على أشياء ليس لها داع، أما أحمد الشامى فهو أكثر شخص كان مرعوبا من كورونا.

وتحدثوا عن كواليس أغنية "نجمة معدية، حيث قال أحمد فهمى: "روحت أنا وأحمد شامى عند الموزع توما وسمعت الأغنية وعجبتنى لأنها مختلفة، والملحن عزيز شافعى من الناس الشاطرة جدا، واللى شجعنا ليها أن الأغنية مختلفة عن استايل فريق واما اللى بنعمله".

وعن ذكرياتهم قبل الشهرة قال أحمد فهمى: "أول واحد كان معاه عربية وكانت تويوتا كان محمد نور وكنا بنروح جامعة الدول ناكل آيس كريم بـ3 جنيه".

وأضاف محمد نور: "أول عربية جابها أحمد الشامى كانت بيتلز وكان لونها أبيض ودهنها أزرق بالبوهية العادية عشان فرن العربية وقتها كان غالى بـ4 آلاف جنيه"، وتابع الشامى قائلا: "كنت مسمى العربية شيماء والكلاكس بتاعها زرار زى الجرس وبعتها بـ8 آلاف جنيه".