شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يذهب حفلته فى مهرجان بابل بسيارة مصفحة وسط الشرطة العراقية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط حراسة مشددة وسيارة مصفحة، حرصت الشرطة العراقية على تأمين المطرب الكبير هانى شاكر، أمير الغناء العربى ونقيب الموسيقيين المصريين، خلال ذهابه إلى المسرح لإحياء حفله الغنائى مساء اليوم الخميس، ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولى.



هانى شاكر

ونشر الحساب الرسمى لأمير الغناء العربى على إنستجرام فيديو له خلال ذهابه الحفل متنقلا بسيارة مصفحة وسط موكب رسمى من الشرطة العراقية.

من جانبه أعرب شاكر عن سعادته بالمشاركة فى مهرجان بابل الدولى وسط الجماهير العراقية، التى ملأت المسرح التى تقام عليها الحفلة، قائلا: "مش غريب على الشعب العراقى، حب الناس وحب الفن وحب الثقافة الجميلة"، معربا عن أمله أن يعود العراق إلى انفتاحه الفنى والثقافى وأن يأت إليه جميع الفنانين حول العالم، مؤكدا أن الشعب العراقى يستحق كل الحب والخير والتقدير.



الشرطة العراقية تؤمن هانى شاكر

واختتم المطرب الكبير هانى شاكر، أمير الغناء العربى ونقيب الموسيقيين، البروفات النهائية استعدادا لحفله الغنائى المقرر له اليوم الخميس، ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولى فى العراق.





ونشر شاكر عبر حسابه على إنستجرام صورا له مع فرقته الموسيقية خلال البروفات الأخيرة للحفل، صحبها بتعليق: "استعدادًا لحفل ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولى فى العراق".

وأيضًا يستعد أمير الغناء العربى لإحياء حفلا غنائيا فى مدينة أبو ظبى بالإمارات، يوم الخميس الموافق 4 من شهر نوفمبر المقبل.