شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ذا روك وجون سينا يمتد من المصارعة لشباك التذاكر .. مين اللى بيكسب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقف المصارع والممثل العالمى دواين جونسون "The Rock"، أمام المصارع والممثل العالمى جون سينا كثيرا في حلبة المصارعة، وانتهت الجولات بـ فوز أحدهم على الأخر، وهذا لم يختلف كثيرا في شاشات السينما، وبالرغم من عدم مشاركة الثنائى في عمل واحد إلى الان، ألا أنهما شاركا في سلسلة Fast & Furious، لكن لم يقف الثنائى أمام بعضهما البعض.

حيث شارك جون سينا في بطولة الجزء التاسع من سلسلة Fast & Furious، التي غاب عنها دواين جونسون، بالرغم من مشاركته في أغلب أفلام السلسلة، جنبا إلى الفيلم الذى قام ببطولته جنبا إلى جنب مع الممثل العالمى جايسون ستاثام، وطرح تحت اسم Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw.



دواين جونسون وجون سينا

وبالنظر إلى أرقام إيرادات إفلام الثنائى دواين جونسون وجون سينا، فتجد دائما أن أرباح أفلام الأول تتخطى أرقام الثانى بـ كثير.

خلال العام الجارى 2021، طرحت عدة أفلام التي شارك في بطولتها المصارع والممثل العالمى جون سينا، والتي حققت نجاح باهر، وذلك بسبب مجموعة الأبطال الذين ساندوه البطولة منهم مارجروت روبى وأدريس إلبا في بطولة فيلم The Suicide Squad، العمل الذى حقق 167 مليون دولار بشباك التذاكر العالمى، أو الممثل العالمى فان ديزل وفريق Fast & Furious الذى شاركهم سينا البطولة وحقق العمل نجاح باهر، ووصلت إيراداته إلى 716 مليون دولار بشباك التذاكر العالمى، وذلك بسبب نجاح السلسلة على مر الأعوام الماضية.



دواين جونسون وجون سينا

ألا أن دواين جونسون حقق بـ مفرده إيرادات وصلت إلى 213 مليون دولار بشباك التذاكر العالمى، بـ فيلمه Jungle Cruise، الذى شاركته بطولته الممثلة العالمية إيميلى بلانت.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها جونسون ببطولة الأعمال العالمية، حيث أنه قام ببطولة مجموعة متنوعة من الأفلام، منها Jumanji: The Next Level، Skyscraper، Rampage، وغيرهم.



دواين جونسون وجون سينا

أما جون سينا فـ لم يقم ببطولة أعمال كثيرة أهمها كان Playing with Fire.

وبالتالي فـ بمقارنة عدد الأعمال التي يستعد لها الثنائى أو التي قام ببطولتها أي من دواين جونسون أو جون سينا، فـ نجد أنه استطاع جونسون التغلب على سينا في بطولة الأفلام، والإيرادات بالإضافة إلى الشعبية الكبيرة التي حظى بها الأول بعد أن ابتعد عن حلبة المصارعة.