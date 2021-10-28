شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبطال حكاية "ويبقى الأثر" من مسلسل "إلا أنا" أمام نجلاء بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة نجلاء بدر لتصوير أول مشاهدها فى حكاية "ويبقى الأثر" من مسلسل "إلا أنا" الأسبوع المقبل، حيث تعاقدت على بطولة الحكاية التى تكتبها أمانى التونسى، ويخرجها أحمد يسرى، ويشاركها البطولة إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم.

وبدورها انتهت الكاتبة أمانى التونسى من كتابة سيناريو الحكاية التى تدور فى 10 حلقات، وتعمل على إجراء بعض التعديلات على السيناريو، حيث تناقش في الحكاية فكرة الأثر السلبى والإيجابى الذى يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.



ابطال حكاية ويبقى الاثر

وعرضت قناةDmc حتى الآن أربع حكايات من المسلسل، هم "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى وإخراج محمد بكير، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال وإخراج ياسمين أحمد كامل، "على الهامش" بطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل وإخراج أحمد شفيق.

وتنتظر نجلاء بدر طرح 3 أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة الأول بعنوان "النهاردة يوم جميل" مع باسم سمرة وهنا شيحة وإخراج نيفين شلبى، والثانى "ليلة العيد" بمشاركة العديد من الفنانين وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، والثالث "المحكمة" إخراج محمد أمين، حيث انتهت من تصوير الثلاثة أفلام منذ فترة ويجرى تحديد موعد طرحهم بدور العرض.