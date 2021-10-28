بعد إعلان تمثيل "سعاد" لمصر في "الأوسكار".. هؤلاء شاركوا بلجنة الاختيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اجتمعت لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في جائزة الأكاديمية الأمريكية لعلوم وفنون الصور المتحركة (الأوسكار) لأفضل فيلم دولي "Best International Film" لعام 2021 ، واختارت اللجنة فيلم سعاد للمخرجة أيتن أمين بأغلبية الأصوات.

وضمت اللجنة التي اختارت الفيلم عددا كبيرا من النقاد وصناع السينما، بينهم: أمير رمسيس، محمد العدل، أبو بكر شوقي، جابي خوري، طارق الشناوي، فايزة هنداوي، خالد عبدالجليل، خالد محمود، فوزي العوامري، مجدي الطيب، سيد فؤاد، علا الشافعي، هاني لاشين، حنان أبو الضياء.

ومن بين قائمة الأفلام التي عُرضت أو حاصلة على تصريح للعرض في الفترة من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021، وقع اختيار اللجنة على قائمة قصيرة ضمت فيلمي: سعاد للمخرجة آيتن أمين وكباتن الزعتري للمخرج علي العربي .

وعند إجراء التصويت وقع الاختيار على فيلم سعاد بأغلبية الأصوات. فيلم (سعاد) من إخراج أيتن أمين - سيناريو: أيتن أمين ومحمود عزت - وإنتاج : سامح عواض ، درة بوشوشة ، محمد حفظي ومارك لطفي.