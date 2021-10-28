فيديو| أسامة منير يطرح "فرحني بيك" على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح الإعلامي أسامة منير، أغنيته الجديدة "فرحني بيك" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي ثالث أغانيه بعد إعلان عودته للغناء.

الأغنية من كلمات باسم صلاح، وألحان مصطفى شوقي، وتوزيع محمد زقزوق.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "فرحني بيك قولها، وحياة عينيك قولها، أنا كلي ليك وبتمناك، أنا بين ايديك هقولها معاك، النهاردة قلتهالي بعد طول سهر الليالي، قلتها أجمل كتير من اللي كان حتى في خيالي، كنت لما بشوف عينيك، بلقى روحي رايحة ليك".

وكان أسامة منير، قد طرح في وقت سابق أغنية "بنحسس ع الكلام" وهي من كلمات وألحان أسامة منير، وتوزيع علي شرف، وأيضا أغنية "أنا" وهي من كلماته وألحانه وتوزيع روماني أمين وچون استيفان وإخراج أحمد سليم.