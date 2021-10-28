طرح الإعلان الرسمي للجزء الرابع من "الآنسة فرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت منصة شاهد الإعلان الرسمي للجزء الرابع من مسلسل "الآنسة فرح" بعد عرض 3 مواسم ناجحة على المنصة vip، وفيه نرى عودة آدم حبيب فرح السابق وعودة أنيسة مرة أخرى وطرد شادي من الفندق وسيبدأ عرض الجزء الرابع بدءا من 31 أكتوبر على شاشة mbc4 ، وقبل العرض بـ24 ساعة على شاهد VIP.

مسلسل الآنسة فرح هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، وانتهت S production من تصوير 5 مواسم من المسلسل تمامًا مثل النسخة الأصلية بإجمالي 110 حلقة على مدار 3 سنوات.

ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبدالرسول، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز وجيلان علاء. المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج، وحصدت أجزائه الثلاثة العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.