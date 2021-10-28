سمية الخشاب تُعلق على حمل جورجينا في توأم من كريستيانو رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت الفنانة سمية الخشاب، على حمل العارضة جورجينا في توأم من صديقها لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو.

وكتبت الخشاب، عبر حسابها على تويتر: "يا رونالدو عايزين إجوان في الملعب".

وجاءت تعليقات متابعيها، كالتالي: "مش فاضي في بيبي جاي في الطريق"، "رونالدو مش فايق.. بيجيب عيال توأم"، "بطلي انتي بس تتابعيه وهو ان شاء الله يجيب أهداف، حرام عليكي ده كان أحسن لاعب".

وكان كريستيانو، نشر صورة تجمعه مع جورجينا وهما ممسكان بصورة لسونار يكشف عن حملها في توأم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "سعداء بإعلان أننا ننتظر توأما.. قلوبنا مليئة بالحب، لا نستطيع الانتظار للقائكما".

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو لديه 4 أبناء، هم "كريستيانو جونيور، التوأم إيفا وماتيو، وألانا مارتينا".

وكان رونالدو أعلن في لقاء صحفي سابق عام 2017، أنه يريد إنجاب 7 أطفال، بينما قالت جورجينا، العام الماضي، إنها تريد إنجاب أطفال كثيرين لأن رغبتها في الأمومة أقوى من أي شيء آخر.