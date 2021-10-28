نيقولا معوض يبدأ تصوير فيلم الرعب "جدران"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ الفنان نيقولا معوض تصوير فيلم الرعب "جدران" للمخرج محمد بركة، وذلك بعد النجاح الذي حققه بفيلم "ماكو" في دور العرض السينمائي، إذ تجاوزت إيرادات الفيلم 15 مليون جنيه.

ويشارك نيقولا في بطولة الفيلم: درة، أحمد بدير، فراس سعيد، هند عبدالحليم، وهو من تأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج ياسر صلاح.

ويعرض لنيقولا معوض حاليًا مسلسل على الحلوة والمرة على قناة MBC 4، وذلك بعد النجاح الذي حققه المسلسل على منصة شاهد vip، وتصدره لتريند المنصة أكثر من مرة في مصر والدول العربية.

كما ينتظر إطلاق فيلم Three Thousand Years of Longing، الذي يتعاون فيه مع المخرج العالمي الحاصل على الأوسكار جورج ميلر والنجوم أدريس ألبا و تيلدا سوينتون، ويعتبر نيقولا هو الممثل العربي الوحيد المشارك في الفيلم ومن المقرر عرضه بداية العام المُقبل.