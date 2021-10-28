مصر تختار "سعاد" لتمثيلها في الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استقرت لجنة ترشيح الأفلام المصرية الموكل لها اختيار فيلمًا يمثل مصر في النسخة الـ94 من جوائز الأوسكار، على فيلم "سعاد" للمخرجة أيتن أمين، للمشاركة في فئة الأفلام الأجنبية الناطقة بلغة غير الإنجليزية.

وكان فيلم "سعاد" قد أُختير في المنافسة في مهرجان "كان" في دورته الـ73 التي تم إلغاؤها.

تدور أحداث الفيلم حول الفروق بين هوية الإنسان في الحياة الواقعية ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال شخصيته الرئيسية "سعاد"، الشابة التي تبلغ من العمر 19 عامًا، تعيش حياة مزدوجة، فبينما تظل سعاد محافظة ومحجبة بين أسرتها ومجتمعها، فإنها مهووسة بصورتها على وسائل التواصل الاجتماعي. إنها تكذب باستمرار بشأن حياتها الشخصية، وتعرض صورًا تتمنى حياة مرغوبة مختلفة، يتم سحق طموحاتها ببطء من خلال غزو واقعها الحقيقي، أدت سلسلة من الحوادث الصغيرة إلى حدث مأساوي، جعل "رباب"، أختها الصغيرة البالغة من العمر 13 عامًا، تنطلق في رحلة حقيقية تبحث عن إجابات.

فيلم "سعاد" تأليف محمود عزت في ثاني تعاون له مع المخرجة آيتن أمين، إذ كتب فيلمها الروائي الطويل الأول "فيلا 69"، وشارك في بطولة "سعاد"، الوجوه الجديدة بسملة الجياش، وبسنت أحمد، وسارة شديد، وحسين غنيم.