تارا عبود: "أميرة" فتح لي أبوابا في عالم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عبرت الفنانة الأردنية الفلسطينية تارا عبود، عن سعادته بردود الأفعال التي تأتيها حتى الآن على دورها في فيلم "أميرة"، الذي شارك في عدة مهرجانات سينمائية كبرى، وحاز على إشادات الجمهور والنقاد إلى جانب حصده أكثر من جائزة.

وفي حوار أجراه معها الممثل أمير المصري، خلال فترة تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي، وصفت تارا تجربة فيلم أميرة بالفريدة، متابعة "الفيلم فتح لي أبواباً لعالم الفن وأتاح لي الفرصة للتعبير عن نفسي أمام الشاشة والتمثيل أمام نجوم كبار، ناهيك عن أن الفيلم قصته قوية جداً لأنها تسلط الضوء على مشاعر ناس لا يجدون من يراهم ويسلط الضوء عليهم."

وحول اختياره لـ تارا عبود لأداء دور أميرة، قال المخرج محمد دياب في لقاء له مع رايا أبي راشد من مهرجان الجونة، أنه كان قد قام بعمل العديد من تجارب الأداء والتي تقدم لها عدد كبير من الممثلات الجيدات، ليقع اختياره على تارا مع أول تجربة أداء لها، وذلك لتمكنها من الجمع بين الشخصية القوية والمثيرة للتعاطف والملائكية في آن واحد، وهو المطلوب لتجسيد شخصية أميرة، على حد قول دياب، والذي شبه تارا بالفنانة الكبيرة فاتن حمامة.

وأثناء عرض أميرة بمهرجان فينيسيا، تصدر اسم تارا عبود العديد من الصحف العالمية إشادة بدورها، وذلك بعد أن لاقى الفيلم تصفيقاً دام 7 دقائق من الجمهور، كما حصد الفيلم ثلاث جوائز بالمهرجان، هي جائزة لانتيرنا ماجيكا التي تمنحها جمعية تشينيتشيركولي الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب CGS، وجائزة إنريكو فولتشينيوني التي يمنحها المجلس الدولي للسينما والتليفزيون والإعلام السمعي البصري بالتعاون مع منظمة يونسكو، وجائزة إنتر فيلم لتعزيز الحوار بين الأديان.

تارا عبود ممثلة فلسطينية أردنية، اختارتها مجلة سكرين إنترناشونال ضمن النسخة الرابعة من برنامج نجوم الغد العرب، التي قدمتها المجلة خلال الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020. بدأت التمثيل منذ كان عمرها 10 سنوات، من خلال عدد من الأفلام القصيرة، من بينها من وراء الباب للمخرج معتز مطر، وLog in للمخرجة تيما الشوملي، ثم ظهرت في دور رئيسي في فيلم أميرة الجبال (2009) للمخرج أمجد الرشيد أمام الفنان عامر الخفش؛ وهي مشروعات تخرج هؤلاء المخرجين من معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية. أميرة هو ثالث أفلام المخرج المصري محمد دياب بعد 678 (2010) واشتباك (2016). ويشارك تارا عبود بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العرب من بينهم: صبا مبارك، علي سليمان وقيس ناشف، ووليد زعيتر، وهو إنتاج مصري أردني فلسطيني مشترك، تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.