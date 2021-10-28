شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد يتحول لحفل اغتصاب جماعي.. والنهاية مـأساوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت فتاة هندية لاغتصاب جماعي على يد 4 من أصدقائها خلال حفل عيد ميلادها، ما أدى إلى وفاتها.

كانت الفتاة التي لم يُكشف عن هويتها، بحسب في صحيفة "ميرور" البريطانية، تحتفل بعيد ميلاها الـ 19 عندما تعرضت للهجوم الوحشي في منزل أحد الأصدقاء في منطقة بالقرب من مومباي في الهند.

وذُكر أنها كانت قد سافرت من مدينتها "اورانجاباد" إلى تلك المنطقة من أجل الحفل، من دون أن تخبر أسرتها بما حدث ورفضت إبلاغ الشرطة، وانتظرت بضعة أيام حتى تم نقلها إلى المستشفى بعدما اشتكت من آلام شديدة.

سرعان ما أدرك الأطباء أنها ضحية اغتصاب وكشفوا أنها عانت من إصابات كثيرة خطيرة، وآنذاك قررت الضحية الكشف عن تفاصيل ما تعرضت له.

وقالت إنها تم خداعها للذهاب إلى منزل أحد أصدقائها الصبية للاحتفال بعيد ميلادها ولم تستطع التغلب عليهم على الرغم من محاولاتها، وبعد قضائها أيام في المستشفى كشفت التقارير وفاة الضحية في المستشفى اليوم متأثرة بجراحها.

وبدأت الشرطة تحقيقها في الواقعة كما ذُكر أن عائلة الضحية رفضت إتمام طقوس الدفن الأخيرة قبل اعتقال الشرطة للجناة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر تم قطع رأس طفلة عمرها 3 سنوات بعد اغتصابها جماعيًا وذلك بعدما تم اختطافها من محطة قطار على الرغم من وجودها مع والدتها.