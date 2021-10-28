شكرا لقرائتكم خبر عن نغم صالح تغنى راب فى فيلم "الباب الأخضر" لإياد نصار وخالد الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة نغم صالح من تسجيل أجدد أعمالها الغنائية "ماما"، الأغنية الرسمية لفيلم "الباب الأخضر" للمخرج رؤوف عبد العزيز.



نغم صالح

وتضع نغم بصمتها فى الفيلم المأخوذ عن رائعة السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة عبر تقديمها الأغنية الدعائية الرسمية للفيلم، التى تقدم خلالها تجربة غنائية تمزج بين روح التراث الصعيدى والأداء الغنائى المستوحى من الفلكلور الغجرى مع لمسات من إيقاعات الراب العصرية، وهى من كلمات الشاعر مؤمن إبراهيم ونغم، ومن توزيع تاكى مغنى فرقة إم تى إم.

ويضم فيلم "الباب الأخضر" فى بطولته توليفة من أبرز نجوم الدراما والسينما من أبطال العمل، منهم إياد نصار وبيومى فؤاد وخالد الصاوى وسهر الصايغ ومحمود عبد المغنى والفيلم قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويأتى ذلك بعد نجاح المخرج رؤوف عبد العزيز فى الحصول على موافقة أسرة الكاتب الكبير تقديم فيلم "الباب الأخضر"، والذى كتبه الراحل فى فترة الثمانيات، ضمن مجموعة من الأفلام التى لم تظهر للنور حتى الآن.