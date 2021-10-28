شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترشح فيلم "سعاد" للمخرجة أيتن أمين للمشاركة فى سباق الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقت لجنة اختيار الفيلم المصرى المرشح للأوسكار فيلم "سعاد" من إخراج أيتن أمين وكتابة السيناريست محمود عزت للترشح باسم مصر للمشاركة فى سباق الأوسكار المقبل، للمنافسة على جائزة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية.

الفيلم من بطولة بسنت أحمد وبسملة الغايش، وتدور أحداثه بين الدلتا والإسكندرية والفيلم يطرح أسئلة حول أثر العالم الافتراضى على العلاقات الإنسانية والعاطفية.

وجاء اختيار فيلم سعاد بعد منافسة مع الفيلم الوثائقي كباتن الزعتري للمخرج علي العربي، والذي يرصد قصة الصديقين محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن ولديهما حلم كبير لاحتراف كرة القدم، وعلى الرغم من ظروفهما الصعبة، وتواجدهما في مكان لا يوفر أي تسهيلات أو فرص للتدريب إلا أنهما يركزان كل طاقتهما على لعب كرة القدم يوميا، إلى أن تصل أكاديمية عالمية إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، ويصبح من الممكن أن يتحول حلمهما إلى حقيقة.



فيلم سعاد