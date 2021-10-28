حسين الجسمي.. “دق القلب” بـ10 ملايين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستمر النجم الإماراتي حسين الجسمي في حصد نجاح أغنيتخ الجديدة باللهجة العراقية “دق القلب” التي طرحها منذ أيام من كلمات رامي العبودي وألحان الفنان العراقي نور الزين وتوزيع حسام كامل.

وحققت أغنية “دق القلب” أكثر من 10 ملايين مشاهدة بعد أسبوعين فقط من صدورها على قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وكانت أغنية “دق القلب” قد احتلت المرتبة الأولى في ترند الموسيقى العالمي (#1 on Trending for Music) على موقع “يوتيوب”، محققةً أصداءاً أكثر من رائعة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان عدد كبير من محبي حسين الجسمي قد حرصوا من مختلف أنحاء العالم على التفاعل مع جديده وتهنئته، فتلقى سيلاً من التعليقات التي أثنت على أدائه للأغنية، وتصدّر هاشتاغ ”#دق_القلب” الترند على موقع “تويتر” في العراق والإمارات والسعودية ولبنان والأردن والمغرب وتونس ومصر وعدد من البلدان العربية.