فيديو جريء.. دنيا بطمة ترقص على “وحدة ونص”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة دنيا بطمة جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب طريقة رقصها في حفل زفاف أحيّته أخيراً.

وأظهرت الفيديوات المتداولة على الـ”سوشيال ميديا” رقص الفنانة المغربية على وقع الطبلة وأغاني المهرجانات الشعبية المصرية مترافقة مع عبارة “رقصني على وحدة ونص”، بأسلوب جريء، ما عرّض بطمة لهجوم واسع من المعلّقين على اللقطات المصوّرة.

وأشار المعلقون من جهة أخرى إلى وزنها الزائد والتغيّر الواضح في ملامحها بسبب عمليات التجميل، والفارق الكبير بين شكلها في الصور والفيديوات.