كارول سماحة ونجاح بالملايين.. “خلينا مبسوطين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق كليب “يا شباب يا بنات” للنجمة اللبنانية كارول سماحة أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط من صدوره على قناة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وعبّرت كارول عن سعادتها بالأصداء الإيجابية للأغنية والكليب من خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، استعانت فيها بكلمات الأغنية قائلةً: “3 ملايين خلال أيام.. يا شباب يا بنات شو فيها هالحياة خلينا مبسوطين”.

أغنية “يا شباب يا بنات” من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ألكسندر ميسكيان. الكليب صوّرته كارول سماحة مع المخرجة بتول عرفة في فكرة جديدة بمضمونها، تعالج موضوع “العلاقات المشبوهة” في المجتمع وعدم اكتفاء الرجل بامرأة واحدة، فيوهمها أنها حب حياته ثم تعجبه امرأة أخرى ويدخل معها بعلاقة.

وعالجت كارول سماحة هذا الموضوع الإجتماعي السائد بطريقة فكاهية طريفة جدًا بعيدًا عن المعالجة العادية والمملة، علّها تساهم بتوعية الشباب حول خطورة التعدد في العلاقات وتداعياته التي تكون غالباً صعبة على جميع الأطراف، في عمل يحاكي جيلهم بالصوت والصورة.

واستطاع كليب “يا شباب يا بنات” في غضون أيام قليلة، أن يتصدّر قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدةً على “يوتيوب”. كما تصدّر هاشتاغ “#يا_شباب_يا_بنات” خلال الأيام الماضية الترند على موقع “تويتر” في لبنان والأردن والمملكة العربية السعودية والمغرب وتونس ومصر وعدد من البلدان العربية، وحرص محبو كارول سماحة من مختلف أنحاء العالم على التفاعل مع جديدها وتهنئتها.

الجدير ذكره أن كليب “يا شباب يا بنات”، يمثل التعاون الثالث بين كارول سماحة وشركة “لايف ستايلز ستوديوز”، بعد أغنية “رحلة سعيدة” أو Bon Voyage التي حققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة، وأغنية “شكرًا”، التي حصدت أكثر من 20 مليون مشاهدة والعملين أيضًا من إخراج بتول عرفة.