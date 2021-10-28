أنجلينا جولي وبراد بيت.. “قرار قضائي” بشأن حضانة الأبناء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفضت المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا الاستئناف الذي تقدّم به النجم براد بيت ضمن النزاع القضائي على حق حضانة خمسة من أبنائه، وهو النزاع الذي يخوضه ضد طليقته النجمة أنجيلينا جولي.

وقالت صحيفة Daily Mail البريطانية إن بيت، البالغ من العمر 57 عاماً، كان قد تقدم باستئناف في حزيران الماضي ضد حكم بعدم أهلية القاضي الذي ينظر في القضية، وأبطل رفض هذا الاستئناف حكماً آخر كان قد حصل عليه بيت يمنحه حق رؤية أبنائه لفترة أطول.

وتسبب قرار المحكمة العليا في إعادة إشعال نار النزاع على الأطفال الخمسة القصر، رغم أنه كان على وشك الانتهاء، وقال محامي بيت سابقاً إن جهود جولي لاستبعاد القاضي كانت تهدف إلى منع تنفيذ قرار الحضانة المؤقت والذي كان في صالح بيت.

من جانبه، قال بيت إن قرار المحكمة العليا “لا يغير من الأدلة الكثيرة والواقعية التي دفعت قاضي المحاكمة والعديد من الخبراء الذين أدلوا برأيهم للوصول إلى استنتاجهم الواضح حول حضانة الأطفال”.