“سلام مربع”.. محمد هنيدي في نداء عاجل لأهالي السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توجّه الفنان المصري محمد هنيدي بنداءٍ عاجل لـ”أهالي السعودية”، معلنًا موعد عرض مسرحية “سلام مربع” في الأول من نوفمبر المقبل، خلال فعاليات موسم الرياض.

ورفع هنيدي حماس جمهوره في السعودية، بنشر صورة من بروفات مسرحيته الجديدة “سلام مربع”، أولى عروض موسم الرياض المسرحية العربية، حيث نوه نجم الكوميديا المصري عنها عبر سلسلة من التغريدات الطريفة على حسابه في “تويتر”.

ويشارك هنيدي بطولة “سلام مربع” عدد من نجوم الكوميديا مثل بيومي فؤاد، وآيتن عامر، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وإيمان السيد، وميرنا نورالدين، وفنانون آخرون، حيث تدور قصتها حول مطرب شعبي يواجه مواقف طريفة خلال رحلته الفنيّة.

وسبق أن قدّم هنيدي شخصية المطرب عاثر الحظ في فيلم “عندليب الدقي” سنة 2008.