ديانا كرزون تطلق خطها الجمالي.. للفتيات والأطفال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على غرار أبرز نجمات العالم، أطلقت النجمة الأردنية ديانا كرزون خطها الجمالي الخاص بتركيبة طبيعية من معادن البحر الميت، يتضمن منتجين جماليين يعتنيان بالبشرة، هما D Lady للفتيات الراغبات بأن يهتممن بصحة بشرتهن ونضارتها، وD Baby يهتم ببشرة الأطفال الصغار.

وقالت ديانا في تصريحات صحافية، أن إهتمامها بالمنتجات الجمالية يأتي في سياق ضرورة أن تعتني كل فتاة وأم بصحة بشرتها وبشرة طفلها، وأضافت: “من واجبي كفنانة تتابعني الكثير من الفتيات، أن أنوه لهن إلى الطرق الصحيحة للإعتناء بصحتهن وجمالهن. وكوني أم جديدة لطفلة في ريعان الزهور، أن أشير أيضاً إلى الطرق الحديثة للعناية بصحة الأطفال”.

و D LADY الموجه للفتيات والسيدات، عبارة عن صابون من طين البحر الميت، يزيل الخلايا الجافة وينظف البشرة من الشوائب، إضافة إلى مقشر الجسم برائحة الروز والفانيلا، وهو مقشر الجسم الكريمي المستخلص من حجر الزيتون لتقشير الجلد وازالة الجلد الميت، وأيضاً بودي لوشن برائحة الروز و الفانيلا، وهو كريم مركب خفيف يمتصه الجلد سريعاً، ممتاز للمناطق المعرضة للجفاف الزائد، مثل الركبتين والمرفقين. ويحتوي هذا المنتج على خلاصة البابونج وزبدة الشيا ومعادن البحر الميت وكذلك، كريم التبيض واقي من الشمس SPF30، مخصص للاستخدام اليومي والكريم يعمل على تفتيح البشرة على نحو سلس. كما يحسن بشكل كبير من مرونة الجلد، كونه يحتوي على زيوت المكاديميا والأرجان والبروتين المتحلل ببذور زيت السمسم ومستخرج البابونج وزبدة الشيا وفيتامين A و E، ومعادن البحر الميت. وهو مناسب لجميع أنواع البشرة، كونه لا يحتوي على البارابين.

أما D BABY الموجه للأطفال، فيتضمن زيت الأطفال الذي يحبس ما يصل إلى 10 أضعاف الرطوبة الموجودة على البشرة المبللة أكثر من اللوشن العادي على البشرة الجافة، مما يترك بشرة الطفل ناعمة وسلسة. وهو معد من تركيبة ثبت اعتدالها سريرياً، مصممة لبشرة الطفل الحساسة. لا يحتوي على بارابين أو فثالات أو أصباغ. وتتضمن المجموعة أيضاً شامبو الاطفال برائحة القطن، فهو لطيف على العينين مثل الماء النقي، وهو معد من تركيبة خالية من الصابون ومضادة للحساسية وتم اختبارها من قبل أطباء الجلدية، وهناك أيضاً عطر الاطفال برائحة القطن.