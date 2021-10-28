شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان جميل عواد ونقيب الفنانين الأردنيين ينعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى الفنان الأردني جميل عواد، عن عمر يناهز 84 عاما، وهو ما أعلنه حسين الخطيب نقيب الفنانين الأردنيين، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".





ونعى نقيب الفنانين الأردنيين الراحل قائلا: "أنعي لحضراتكم وفاة الزميل الفنان الكبير جميل عواد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد ظهر اليوم الخميس، معزيا الزميلة جوليت عواد وأهله والزملاء ومحبيه سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون".

الفنان جميل عواد ولد لأب أردني وأم لبنانية ومتزوج من الفنانة الأردنية جوليت عواد، درس هندسة الديكور وعمل رئيسا لقسم الفنون التشكيلية في قسم الثقافة والفنون عام 1964، عمل في التلفزيون الأردني عند افتتاحه عام 1968 ثم غادر عمان ليعود عام 1974 ويخرج أول مسرحية له وكان اسمها الغائب. أول أعماله الدرامية كان مسلسل القرار الصعب عام 1985 ثم تابع تقديمه لأدواره المميزة في مسلسل الكف والمخرز عام 1992، وعرف عن الممثل جميل عواد ارتباطه بالقضية الفلسطينية عبر الأعمال التي قام بأدائها بالسينما والمسرح والتلفزيون.

وكان عضو رابطة نقابة الفنانين الأردنيين في مهرجانات محلية وعربية ودولية، منها: مهرجان دمشق السينمائي عام 1993 ومهرجان أوبرهاوزن في ألمانيا وكتب مسلسلات عدة من أهمها: "الشريكان" و"الكفّ والمخرَز" و"عيال الذيب" ومسرحيات للأطفال.