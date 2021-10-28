شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادث بالدوين.. أفلام مصرية تنبأت بمصير فيلم "Rust" قبل 60 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش السينما العالمية وخاصة الأمريكية صدمة كبيرة بعد مقتل مديرة تصوير فيلم "Rust" هاليانا هاتشينز، وإصابة المخرج خلال كواليس العمل، بعد إطلاق النار عليهما عن طريق الخطأ أثناء تجربة الممثل العالمى أليك بالدوين لسلاح ناري ضمن معدات التصوير، وهو الحادث التي تناقلته المواقع العالمية بسرعة شديدة بسبب أصدائه المدوية.

وبالرغم من بشاعة الحادث إلا أنه لم يكن الأول من نوعه فى كواليس الأفلام الأمريكية، إذ تكررت من قبل من خلال حادث الممثل الأمريكى مايكل ماسي، والذي اشتهر بواقعة القتل الخطأ عام 1994 أثناء تصوير فيلم "ذي كرو" عندما قتل الممثل براندون لي.

ورغم كثرة هذه الحوادث خلال كواليس الأعمال العالمية، إلا أنه يبدو أن السينما المصرية كانت سباقة فى تجسيد مثل هذه الحوادث وتنبأت بها فى عدد من الأفلام المصرية، ومنها:

"مع الذكريات"

فيلم من إنتاج عام 1961، أي قبل 60 عاما كاملة من الآن، تضمن مشهد يشبه حادثة بالدوين، حيث يطلق الممثل المشهور شريف (أحمد مظهر) النار على زميلته وخطيبته الممثلة إلهام (مريم فخر الدين) أثناء تمثيل دوره في أحد الأفلام، بعد أن استبدل شخص مجهول الرصاص الفارغ برصاص حى.

وتدور قصة الفيلم المصري حول أحد مساعدي مظهر في الفيلم، والذي كان يكره مريم فخر الدين لأنها في نظره خائنة، فقام بتبديل الرصاص "الفشنك" برصاص حقيقي في مسدس استخدمه مظهر في أحد المشاهد داخل الفيلم، مما تسبب في مقتل مريم فخر الدين على الفور، ليصاب أحمد مظهر على الشاشة بالصدمة بل ودخل في نوبة مرضية وعاطفية بسبب ذلك، ورويدًا تنكشف الحقائق حول الحادث الذي ماتت فيه إلهام.

الفيلم من بطولة أحمد مظهر ومريم فخر الدين ونادية لطفى وصلاح منصور، تأليف وإخراج سعد عرفة.



أحمد مظهر ومريم فخر الدين فى فيلم "مع الذكريات"

"دائرة الانتقام"

فيلم من إنتاج عام 1976، يظهر خلاله إبراهيم خان في دور ممثل سينمائي يقتل أثناء تصوير أحد المشاهد، التي يظهر فيها وهو يستغيث من أحد الأشخاص بعدم قتله، ولكنه يتفاجأ بصديقه القديم (نور الشريف)، والذى كان "خان" سببا فى دخوله السجن، يظهر من بعيد ويصوب عليه سلاحا آليا قبل أن يقتله، فى الوقت الذى يعتقد فيه كل طاقم العمل أن علامات الرعب التي سيطرت على وجه "خان" ما هي إلا إبداعا في تقديم المشهد.

وتدور أحداث الفيلم حول أربعة لصوص يشتركون في عملية سرقة ضخمة، لكنهم يغدرون بصديقهم (جابر)، حيث يقومون بتخديره، وإبلاغ الشرطة عنه بعد تركه داخل إحدى الشقق، ويقضي (جابر) فترة عقوبته داخل السجن، وبعدما يخرج يكتشف أن أخته تعمل داخل بيت من بيوت الدعارة، كما يجد أن زملائه الثلاثة تحسنت أحوالهم، وحياتهم بعد الجريمة السابقة والإيقاع به، ويقرر الانتقام منهم واحداً تلو الآخر.

الفيلم بطولة نور الشريف وميرفت أمين وشويكار ويوسف شعبان وإبراهيم خان وصلاح قابيل، تأليف إبراهيم الموجى، إخراج سمير سيف.