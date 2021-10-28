شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة وأبطال "مطرح مطروح" يستأنفون التصوير فى المعادى بعد غدٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفنان محمود حميدة تصوير مشاهد فيلمه الجديد "مطرح مطروح" بعد غدا السبت، في المعادى، وذلك بعد تصوير يومين في العمل خلال الأسبوعين الماضيين، وجمعته المشاهد بالفنان كريم عفيفى، والتحقا بتصوير الفيلم الفنانتين شيماء سيف وليلى أحمد زاهر، وهو تأليف محمد عز ومن إخراج وائل احسان.

وينتظر محمود حميدة طرح فيلم "الكاهن" في دور العرض خلال الأسابيع المقبلة، والعمل يشارك في بطولته درة، إياد نصار، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن.

كما يطرح لمحمود حميدة قريبا فيلم "ريتسا" الذى انتهى من تصويره قبل عدة أشهر، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، وأمير المصرى، وكارولين عزمى ومى الغيطى ومريم الخشت وعائشة بن أحمد ونور إيهاب، وتأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى، وتدور أحداثه في اطار رومانسى

ويستعد محمود حميدة لبطولة مسلسل جديد بعنوان "نفل عام" إخراج عادل أديب وإنتاج فنون مصر ريمون مقار الذي يعود مرة أخرى للإنتاج بعد غياب، حيث يعمل صناع العمل على التعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لانطلاق التصوير الشهر المقبل وعرضه قبل شهر رمضان 2022.