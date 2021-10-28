شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة منير يطرح ثالث أغانيه "فرحنى بيك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الإعلامى أسامة منير، أحدث أغنياته وهى الثالثة فى مشواره الغنائى وتحمل اسم "فرحنى بيك"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات باسم صلاح، وألحان مصطفى شوقى، وتوزيع محمد زقزوقوخاض الإعلامى أسامة منير، ثانى تجاربه الغنائية من خلال طرح ثانى أغنياته التى تحمل اسم "بنحسس ع الكلام" على موقع "يوتيوب"، والأغنية كم كلمات وألحان أسامة منير، وتوزيع علي شرف، هندسة صوت روماني أمين، ميكس وماستر محمد صقر.

وطرح الإعلامى أسامة منير أول أغنياته شهر فبراير الماضى، بعنوان "أنا" والتي عاد بها إلى الغناء بعد فترة غياب كبيرة، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع رومانى أمين وچون استيفان وإخراج أحمد سليم .

تخرج أسامة فى كلية الآداب بجامعة عين شمس قسم اجتماع وبدأ مطرباً وكان يغنى منذ أن كان يدرس بالثانوية ثم درس الموسيقى العربية وسافر إلى أستراليا وبعد عودته لمصر عمل فترة طويلة في مجال الإعلانات كانت بدايته الإذاعية في الإعلانات ثم أنتقل إلي إذاعة نجوم FM.