شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر جارنر مبهجة فى أحدث ظهور بعد أنباء عودتها لصديقها السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن جينيفر جارنر تعيش أفضل أوقاتها خلال الفترة الحالية، بعدما انتشرت أخبار تفيد إرتباطها مع محبوبها السابق جون ميلر، وذلك بعدما بدت في إطلالة مميزة لها مؤخراً وفقاً لتقرير موقع الديلى ميل الأخير الذى أكد على أن الممثلة الشهيرة اختارت أزياء تعكس حالة السعادة التي تعيشها حالياً.

وذلك بعدما تم رصدها أثناء سيرها بشوارع برينتود وهى متوهجة للغاية وتبتسم طوال الوقت، مع أزياء مبهجة ارتدها سواء من خلال التنورة التي تتميز بألوان جميلة أو التيشرت.

جارنر

ويأتى ذلك بعدما أكدت المواقع الأجنبية فى وقت سابق أن الممثلة العالمية تنشغل حالياً بحياتها الشخصية بعد فترة من التركيز على أعمالها، وفقاً لموقع ديلى ميل الذى أكد أن الممثلة الشهيرة بدأت بالفعل خطوات أكثر جدية نحو ارتباطها من جديد بزوجها السابق جون ميلر، واتخاذ علاقتهما مساراً متطوراً بالانتقال للعيش معاً، وذلك بعدما ظلت غير مرتبطة منذ فترة طويلة.

جينيفر جارنر

من ناحية أخرى شوهدت الممثلة العالمية جينيفر جارنر مؤخرًا فى وقت سابق وهى تستمتع بوقتها مع ابنها صموائيل، وذلك خلال عدة صور رصدها موقع ديلى ميل أكد فيها أن جينيفر تحرص من وقت لآخر على منح أبنائها المساحة والوقت لهم بالخروج مع كل منهم بشكل منفرد على مدار الأسبوع.

وأضاف تقرير ديلى ميل أن الممثلة البالغة من العمر 49 عامًا والابن البالغ من العمر تسع سنوات استمتعا بالغداء في Brentwood Country Mart قبل عطلة نهاية الأسبوع.

جينيفر جارنر

كما سبق ووصف تقرير لموقع ديلى ميل فى وقت سابق الممثلة جينيفر جارنر بالأم الخارقة خلال تقرير، وذلك بعدما تم رصدها من قبل مصورى الباباراتزى أثناء قيامها بمهامها كأم بجدارة كبيرة مثلما وصفها التقرير، أثناء تواجدها مع بنتين من أبناءها الثلاثة التى أنجبتهم من زوجها السابق بن أفليك.