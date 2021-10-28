12 نوفمبر.. الأردني بشر يحيي أولى حفلاته الغنائية في مصر بالساقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد الفنان الأردني بشر لإحياء أولى حفلاته الغنائية في مصر، يطل خلالها على مسرح ساقية الصاوي، وذلك في تمام السابعة مساء الجمعة 12 نوفمبر.

ويحتفل بشر مع جمهوره المصري بنجاح أغنيته الشهيرة "رجعنا التقينا"، التي تصدرت تريندات المنصات الرقمية في العالم العربي وحققت ما يزيد عن 20 مليون مشاهدة، واختار أن يسمي حفلته الأولى في القاهرة باسم الأغنية.

ويخطف بشر مسامع جمهوره في الساقية بتوليفة غنائية من أشهر أغانيه، مثل "قلبي هوى" و"قالت له" و"ما خطر عالبال" و"في القلب علة" و"عيون المها" و"سمرا"، مع مفاجأة المصريين بالعرض اللايف الأول لأجدد أغانيه "يا ترى"، التي يستعد لإطلاقها بشكل فيديو كليب مصور قريبًا.

بشر أبو طالب مغني وملحن وعازف جيتار أردني الأصل، بدأ مشروعه الغنائي المنفرد منذ 3 سنوات والمعتمد على تقديم أغاني من تأليفه وتلحينه وغنائه، ودشن رحلته تزامنا مع ظهور ألبومه الغنائي الأول عام ٢٠١٨، الذي ضم في جعبته ٩ أغاني، كما بدأ مشواره الموسيقي في سن التاسعة عشر عند انضمامه لفرقة "رم - طارق الناصر" وقدم أكثر من 40 حفلة في 15 دولة حول العالم، حتى استقل بمشروعه الخاص، كما عرف في وسط الموسيقى البديلة بالعالم العربي بتأسيسه موقع "اعزف"، أول موقع عربي لتعليم الموسيقى بأنواعها عبر الإنترنت.