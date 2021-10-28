بالفيديو| فضل شاكر يطرح "قاعد مكانا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

طرح الفنان فضل شاكر اليوم الخميس كليب أغنيته الجديدة "قاعد مكانّا"، عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكي، فيما قام بتلحينها إسلام زكي، ومكس وماستر وتوزيع إلهامي الدهيمة وأحمد حسام .

وتم تصوير الفيديو كليب، ما بين الأردن وبيروت، وتولى الإخراج الفنان منذر رياحنة، وإشراف عام إياد النقيب .

جدير بالذكر أن الأغنية حققت في أقل من ساعة 25 ألف مشاهدة. وكان الفنان فضل شاكر طرح قبل شهر تقريبًا أغنية "فستان الحلوة" وحققت أكثر من 2.5 مليون مشاهدة على "يوتيوب" كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل.