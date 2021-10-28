وسط إجراءات أمنية.. هاني شاكر يتوجه لإحياء حفله بمهرجان "بابل" الدولي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

توجه الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، منذ قليل، بسيارته من الفندق الذي يقيم فيه بالعراق، لإحياء حفله الغنائي مساء اليوم، بمهرجان "بابل" الدولي، وذلك وسط إجراءات أمنية.

ونشر المسؤول عن صفحة هاني شاكر على تويتر الفيديو، وعلق: "أمير الغناء العربي هاني شاكر في طريقه إلى المسرح للمشاركة في حفل مهرجان بابل الدولي في العراق ، وسط موكب رسمي من الشرطة العراقية".

وكان هاني شاكر، قد وجه رسالة سابقة لجمهوره العراقي، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "جمهور العراق الحبيب.. انتظروني يوم 28 أكتوبر في مهرجان بابل الدولي.. وحشتوني جدًا، وأشوفكم على خير".

جدير بالذكر أن آخر أعمال هاني شاكر، أغنية "وأنت غايب" التي طرحها على "يوتيوب"، وهي باللهجة الخليجي، ومن كلمات الشاعر خالد بن معمر، وألحان محمود حسن.