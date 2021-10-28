شيماء سيف تكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل "الجار للجار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة شيماء سيف، عن البوستر الرسمي لمسلسلها الدرامي الجديد "الجار للجار".

ونشرت شيماء، البوستر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الجار للجار".

وكانت "شيماء"، قالت في لقاء سابق ببرنامج Et بالعربي، إنها تجسد شخصية مستبدة في المسلسل ومتزوجة من بيومي فؤاد وهما يمثلان الأسرة المصرية.

مسلسل "الجار للجار" ينتمي لنوعية مسلسلات "السيت كوم" وهو من بطولة بيومي فؤاد، شيماء سيف، جيسي عبدو، مرام علي وغيرهم نخبة من نجوم الوطن العربي.

المسلسل من إنتاج شركتَي ميديا ريفوليوشن 7 للمنتج مفيد الرفاعي وجولد تاتش مع المخرج محمد عبدالعزيز، ومن تأليف أسامة حسام الدين، وإخراج محمد عبدالعزيز.