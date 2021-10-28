بسبب هاشتاج مسيء.. مدحت العدل متوعدا: "مش هسيبه إلا بعد ما أحبسه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد الكاتب مدحت العدل أنه يستعد لتقديم الاستئناف على الحكم الصادر ضد أحد الشباب بالحبس والغرامة 10 آلاف جنيها، وذلك للمطالبة بمضاعفة العقوبة والغرامة بعد الإساءة التي وجهت له في الهاشتاج الذي دشنه الشاب المتهم.

الكاتب مدحت العدل في تصريح خاص لـ"الخليج 365" ، قال: "القضية بدأت العام الماضي، عندما أطلق أحد الشباب هاشتاجاً مسيئاً، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب التعصب والخلاف في انتمائنا الكروي".

وتابع: "للمرة الأولى في حياتي ألجأ للقضاء، وقررت مقاضاته والحمد لله حُكم عليه بالحبس شهراً وغرامة ١٠ آلاف جنيه، ومع ذلك أنا بصدد تقديم طلب استئناف مطالبة بمضاعفة العقوبة "مش هسيبه إلا بعد حبسه"، ولدي ثقة كاملة في عدالة القضاء المصري، وقناعة كاملة بوجوب معاقبة كل بذيء".

الشاعر والكاتب مدحت العدل من المقرر تكريمه ضمن فعاليات الدورة 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والمقام في الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر المقبل.