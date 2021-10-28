شكرا لقراءة خبر عن جميلة باب الحارة تصدم الجميع بظهور فاضح وهي بين أحضان مدربها في النادي.. والمفاجأة في الملابس التي أرتدتها وكشفت المستور من جسدها «صور» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - أثارت النجمة السورية الشهيرة "دانا جبر" موجة جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها صورة جريئة عبر خاصية الستوري بتطبيق انستغرام.

وظهرت دانا جبر في الصورة المتداولة وهي تلتقط سيلفي برفقة مدربها بالجيم، بإطلالة جريئة مرتدية بروتيل أسود مكشوف الصدر، وفيزون أسود ضيق جدا عرضت به مؤخرتها ومناطقها الحساسة بشكل واضح، وسدلت شعرها.

وما أثار غضب الجمهور أكثر هو وقوف المدرب خلف مؤخرتها تماماً، وبدأ كأنه ملاصق لها، بينما تغزل بعض الجمهور بجمالها ورشاقتها، مؤكدين أنها قد خضعت لعمليات تجميل للحصول على هذا الجسد الرشيق.

من هي دانا جبر

ودانا جبر هي فنانة سورية، اسمها الحقيقي" دانا فرج نادر العش"، ولدت عام 1989، في دمشق، وهي من أسرة فنية كبيرة، حيث أنها حفيدة الفنان محمود جبر والفنانة هيفاء واصف، وشقيقة الفنانة منى واصف، كما إنها ابنة شقيقة الفنانات ليلى ومرح جبر.

تزوجت دانا جبر وعمرها 18 عام، لكن ذلك الزوج لم يدم طويلا وانتهى بالطلاق.

بدايتها الفنية بدايتها الفنية

وبدات دانا جبر مسيرتها الفنية وعمرها 6 سنوات من خلال المسرح، ومن ثم انتقلت للتمثيل في الأعمال التلفزيونية، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية، أبرزها الجزء الثالث والجزء الرابع من مسلسل "باب الحارة"، حيث جسدت فيه شخصية "جميلة"، وأشتهرت منذ ذلك الوقت بإسم "جميلة باب الحارة".

سر رشاقتها

سبق للفنانة دانا جبر أن كشفت بأنها تمارس الرياضة وتحافظ على رشاقتها، وتعيش بشكل طبيعي جداً، ولا تتبع نظام غذائي معين، لكنها لا تتناول الكثير من الطعام، وتشرب الماء بإنتظام، وتمشي كثيراً.

حملة تشويه وابتزاز

وتحرص دانا جبر على مشاركة إطلالاتها ونشاطاتها المتنوعة مع جمهورها عبر حسابها على إنستغرام، الذي يتابعه أكثر من مليون شخص، مع العلم انها اغلقت خاصية التعليقات على حسابها تفاديا للانتقادات المسيئة، منذ واقعة تسريب صور لها بأوضاع وُصفت بالمخلّة.

وكانت دانا جبر قد تعرضت العام الماضي، لحملة تشوية واسعة، حيث تعرض هاتفها المحمول للسرقة، وقام حساب على إنستغرام يحمل اسم "فضيحة دانا جبر"، بنشر صور جريئة لها، وهو ما دفع الكثير للتضامن معها ضد حملة التشوية والابتزاز حسب قولهم.

آخر ظهور فني

وكان آخر ظهور فني للفنانة دانا جبر هذا العام 2021 من خلال مسلسل"سنة ثانية زواج" ، حيث جسدت فيه شخصية "رولا"، وكشفت مؤخرًا رفضها الكثير من الأعمال، لهذا الموسم الدرامي، مبررة ذلك لعدم أهمية النصوص التي عرضت عليها، نافيةً أن يكون الأجر المادي سببا في ذلك لأنها تهتم بأمور أخرى أكثر من اهتمامها بالأجر.