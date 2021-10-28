جريمة تهزّ الكويت.. جثة الابنة مخبأة في حمام المنزل منذ خمس سنوات!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ 17 دقيقة

أعلنت السلطات الكويتية أنها تلقت بلاغاً من مواطن كويتي، يدعي فيها ان والدته قتلت شقيقته وتحفظت على جثتها داخل حمام المنزل منذ 5 سنوات، وفق ما نقلت “الجريدة” الكويتية.

وعلى الفور توجهت العناصر الأمنية إلى المنزل لمعاينته، ولكن شقيق المُبلغ ووالدته رفضا فتح الأبواب، ما دفع بقوات الأمن إلى الدخول بالقوة بعد كسر الباب الرئيسي للشقة، بناء على على تعليمات وكيل النائب العام.

وعثرت العناصر على بقايا جثة متحللة في حمام الشقة، وتمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على الرجل ووالدته.

ووفقا لصحيفة “الأنباء”، فإن الجثة التي عثر عليها داخل الحمام كانت أشبه بـ”هيكل عظمي”، وتم استدعاء رجال الأدلة الجنائية لرفع بقايا الجثة وإحالتها إلى إدارة الطب الشرعي لتحديد سبب ووقت الوفاة.

وفي 20 سبتمبر 2020، أصدرت الكويت قانونا جديدا للحماية من العنف الأسري بعد إقراره في مجلس الأمة.

وينص القانون على إنشاء ملاجئ ومراكز إيواء للنساء المعنفات، وتخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى العنف الأسري، والسماح بإصدار أوامر حماية طارئة.