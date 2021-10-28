بالصورة: نانسي عجرم بـ”لوك” جديد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ 58 دقيقة

تداول معجبو الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة لها قاموا بتعديلها، فغيروا لون شعرها وماكياجها أيضاً وبدت فيها نانسي مرتدية فستاناً باللون البنفسجي كشف كتفيها وجاء مزينا بالخرز، وتطابق لون شعرها المعدل مع لون الفستان فيما اعتمد الفانز أن يزيدوا من حدة ماكياجها خصوصاً في محيط العينين عدا عن استخدام الفلتر فظهرت بإطلالة رائعة.

واستعان المعجبون بالصورة التي نشرتها نانسي في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي قبيل حفلها في تونس اعتمدت فيها “ستايل” مختلفاً عما اعتدنا عليه من قبل، فبالعادة تختار نانسي فساتين ناعمة من التول او القماش والالوان الهادئة، لكن هذه المرة أطلت بفستان باللون الذهبي البراق، ما هو بعيد عن ستايل نانسي، كما انها اعتمدت مكياجاً قوياً للغاية على الرغم من انها اعتمدت في الفترات الماضية المكياج النيود أكثر من الصارخ.