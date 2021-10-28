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بالفيديو: وصول نوال الزغبي إلى العراق

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

نوال الزغبي

وصلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي إلى مطار بغداد الدولي للمشاركة في مهرجان بابل الدولي الذي ستطل خلاله في اليوم الثاني لإحياء حفلة غنائية إلى جانب كل من الفنانين العراقيين، صلاح حسن، وماهر أحمد.

وأعلنت الزغبي بفرح خبر وصولها إلى أرض مطار بغداد بمشاركتها لمقطع فيديو من هناك مرفقة إياه بتعليق: “وصلت العراق، وأرفقتها بوسوم: “عكس الطبيعة، نوال الزغبي، مهرجان بابل”.

وستنطلق فعاليات مهرجان بابل الدولي، يوم غد الخميس، ويستمر المهرجان لمدة 5 أيام، حتى الأول من نوفمبر المقبل، وسيكون باليوم الافتتاحي إلى جانب الفنانة “شمس الكويتية”، والفنان “هاني شاكر”، النجم “حاتم العراقي”، لإحياء حفلات غنائية إبان المهرجان.

وعبر محبو نوال في العراق عن سعادتهم لتواجد نجمتهم المفضلة في بلدهم وحماسهم لحضور حفلها.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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