كورونا يصيب جايسون موموا.. وهذه حالته الصحية حالياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصيب الممثّل الأميركيّ جايسون موموا بوباء “كوفيد 19” أثناء تصويره فيلم Aquaman and the Lost Kingdom (الرجل المائيّ والمملكة الضائعة) في المملكة المتّحدة، وفقاً لما أورده موقع “دايلي ميل”.

وكشفت مصادر مطّلعة لصحيفة “ذي صن” أنّ موموا (42 عاماً)، يمضي الآن فترة حجر بعدما جاءت نتيجة فحص كورونا إيجابيّة، وأنّ القيّمين على الفيلم يأملون بألّا تظهر أيّ إصابات أخرى في موقع التصوير. ولفتت المصادر إلى أنّ “جايسون بخير لحسن الحظّ، ويمضي الآن فترة حجر بعدما جاءت نتيجة فحصه إيجابيّة.

ولكنّ ذلك يسبّب قلقاً حقيقيّاً للقيّمين على الفيلم الذين يبدون خشيتهم من أن يُضطرّوا إلى تأجيل مواعيد التصوير، علماً بأنّ الوقت يداهمهم”.وأضافت المصادر أنّهم يأملون بألّا تُسجَّل أيّ إصابات أخرى، وبأن يتمكّنوا من مواصلة التصوير.وأشير أيضاً إلى أنّ جميع العاملين في موقع التصوير يخضعون بانتظام لفحوص كشف الإصابة بـ”كوفيد 19″.

إلى جانب جايسون موموا، يشارك في الفيلم عدد كبير من الممثلين الذين ظهروا في الجزء الأول في العام 2018، ومنهم أمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وباتريك ويلسون، وويليام دافو ودولف لوندغرين.

وكان موموا قد أشار إلى تعرّضه لإصابات عدّة أثناء تصوير مشاهد الفيلم، وعلّق مازحاً: “إنني أتقدّم في السنّ، هذا ما يجري”، مضيفاً أنّه يحبّ عمله ويتحمّس كثيراً في أدائه التمثيليّ، ولهذا يتعرّض للإصابات. وقال في إطلالة له عبر برنامج إيلين ديجينيريس إنّ الفيلم “سيكون رائعاً، سوف تحبّونه”.