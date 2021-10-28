فضل شاكر يطرح “قاعد مكانّا”.. “هنا انتهت الحياة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان اللبنانية فضل شاكر أغنيته الجديدة “قاعد مكانّا”، التي صُوِّرَت على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته على “يوتيوب”.

وتنتمي الأغنية إلى الأعمال الرومانسية، من كلمات أحمد المالكي، وألحان إسلام زكي، وتوزيع إلهامي الدهيمه وأحمد حسام. أما كليب الأغنية، فتم تنفيذه ما بين بيروت والأردن، وحمل توقيع الفنان منذر رياحنة، بإشراف عام من إياد النقيب.

تحمل الأغنية أجمل صور العتاب والشوق للحبيب، ويقول فيها فضل شاكر: “هنا انتهينا بكلمة سلام، هنا انتهت الحياة، هنا اتخاصمنا مشينا وندمنا، والعند بان أذاه”.

وحقق الكليب ما يقارب 100 ألف مشاهدة بعد ساعتين فقط على صدوره على قناة فضل بموقع “يوتيوب”.