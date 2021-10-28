شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يطرح أحدث كليباته "قاعد مكانا" من إخراج منذر رياحنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم اللبنانى فضل شاكر كليب أحدث أغانيه "قاعد مكانا"، منذ قليل عبر موقع يوتيوب بالتزامن مع طرحها على كل المنصات والإذاعات، والأغنية من كلمات أحمد المالكى، وألحان إسلام زكى، ومكس وماستر وتوزيع إلهامى الدهيمة وأحمد حسام.

وتم تصوير الفيديو كليب ما بين الأردن وبيروت، فيما قام بإخراج الفيديو كليب الفنان الأردنى منذر رياحنة، وإشراف عام إياد النقيب.

وتقول كلمات الأغنية: "قاعد مكانا وبسرح معاك.. شايف بدالك صورنا.. مش قولنا دايماً هاشوفك هناك..غيرنا بإيدينا قدرنا..قاعد مكاننا وبسرح معاك.. مش قولنا دايماً هاشوفك هناك غيرنا بإيدينا قدرنا..هنا إبتدينا وتاه الكلام..هنا أتلاقو الروحين..هنا أتواعدنا بالحب أتعاهدنا.. والوعد ده راح فين".

أغنية "قاعد مكانّا" تحمل في مضمونها صور عتاب وشوق للحبيب، وهى طبيعة الأغانى التى نجح فيها نجم الأغنية اللبناني فضل شاكر عبر سنوات طويلة، استطاع من خلالها تكوين جمهور عريض بمختلف أنحاء الوطن العربى.



بوستر أغنية فضل شاكر قاعد مكانا

كان النجم اللبنانى فضل شاكر، قد طرح في سبتمبر الماضى أغنية "فستان الحلوة" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل ومكس وماستر هانى محروس.

وتقول كلماتها: "فستان الحلوة، فستان الحلوة بيغرينى، وقوامها مدوخنى ياعينى، ورينى جمالك ورينى، ورينى الحلاوة، السهرة حاتحلى وصباحى، الناس حاتغمض وأنا صاحى، وأخدِك ف إيديا ف مرواحى، وتزيد الغلاوة".