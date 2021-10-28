شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يطرح "ودينا بعيد" آخر أغنيات ألبومه "فايتنى" عبر يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد حماقى آخر أغنيات ألبوم "فايتنى"، اليوم الخميس، "ودينا بعيد"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، بعدما طرح يوم 21 أكتوبر "لا ملامة" ضمن الألبوم والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم وتوزيع تميم.

وحققت الأغنية أكثر من 16 ألف مشاهدة بعد دقائق قليلة من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وكلمات الأغنية

أنا نفسي اقولك

كل كلام الحب في كلمة ماحدش قالها

نفسي أوصّلّك

فرحة قلبي اللي انت لا يمكن تتخيلها

أنا نفسي اقولك

كل كلام الحب في كلمة ماحدش قالها

نفسي أوصّلّك

فرحة قلبي اللي انت لا يمكن تتخيلها

ودينا بعيد ودينا

على دنيا سوا لوحدينا

أنا وانت وبس حبيبي

مش عايزين ناس حوالينا

ودينا بعيد ودينا

على دنيا سوا لوحدينا

أنا وانت وبس حبيبي

مش عايزين ناس حوالينا

مالقيتش زيك

في الدنيا دي يا أجمل حاجة شافتها عينيا

انت اللي زيك

خلصوا حبيبي وسابوا معاك كل الحنية

مالقيتش زيك

في الدنيا دي يا أجمل حاجة شافتها عينيا

ده انت اللي زيك

خلصوا حبيبي وسابوا معاك كل الحنية

ودينا بعيد ودينا

على دنيا سوا لوحدينا

أنا وانت وبس حبيبي

مش عايزين ناس حوالينا

ودينا بعيد ودينا

على دنيا سوا لوحدينا

أنا وانت وبس حبيبي

مش عايزين ناس حوالينا

وكان محمد حماقي قد قال فى بث مباشر عبر حسابه على "إنستجرام" إنه كان قد اتخذ قرارا بطرح الألبوم بأكمله يوم 6 أكتوبر، لكنه تفاجأ بصعوبة خروجه دفعة واحدة، وبدأ فى أخذ آراء أكثر من شخص مقرب له، فقالوا له: "إن الجمهور مستني الألبوم ومينفعش نتأخر عنه أكثر من كدة"، وبالتالى قرر طرحه على أجزاء.

وأضاف "طرح الألبوم بشكل متقطع، جاء بسبب تأخرنا في التحضيرات.. وطلب الجمهور أكثر من مرة بنزوله، فلهذا قررنا طرح أغنية كل أسبوع حتى نتكمن من التحضيرات المناسبة، لكي يظهر الألبوم بالشكل المناسب واللائق".