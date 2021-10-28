شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير فيلم الرعب "جدران" لـ درة وأحمد بدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أسرة فيلم الرعب "جدران"، تصوير أحداث العمل، الذى يقوم ببطولته الفنانون درة وأحمد بدير ونيقولا معوض وفراس سعيد وهند عبد الحليم، تأليف أحمد وهيثم الدهان.

وفى سياق مختلف ينتظر أحد أبطال الفيلم نيقولا معوض إطلاق فيلم Three Thousand Years of Longing، الذي يتعاون فيه مع المخرج العالمي الحاصل على الأوسكار جورج ميلر والنجوم أدريس ألبا و تيلدا سوينتون، ويعتبر نيقولا هو الممثل العربي الوحيد المشارك في الفيلم ومن المقرر عرضه بداية العام القادم.

وآخر أعمال نيقولا معوض، فيلم "ماكو" والمأخوذ عن حادثة حقيقية وهى حادثة العبارة الشهيرة سالم اكسبريس والتي غرقت فى البحر الاحمر، والفيلم من بطولة ناهد السباعى و بمسة وفريال يوسف ومحمد مهران وسارة الشامى، الموسيقار هشام خرما والذي وضع الموسيقى التصويرية للفيلم، ومؤلف الفيلم احمد حليم ومخرج الفيلم محمد هشام الرشيدى