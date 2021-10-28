فيديو.. محمد رمضان ينفي طرد مضيفتي الطائرة: "اتبسطوا وسافروا معايا تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رد الفنان محمد رمضان على الجدل الذي أثير حول نشره مقطع فيديو لمضيفتين ترقصان بصحبته داخل طائرة.

وقال "رمضان" في مقابلة مع برنامج "et بالعربي"، إن المضيفتين لم يتم طرهم من عملهم مثلما قيل.

وتابع: "المضيفات مخسروش شغلهم وسافروا معايا تاني، هي مضيفة ألمانية والتانية تركية وبعتوا لحد من التيم بتاعي إنهم مبسوطين إنهم بقول مشهورين في مصر".

وأضاف: "قالوا إن فيه ناس بقوا يسلموا عليهم، وبالعكس هما اتبسطوا واستمتعوا".

وكان الفنان محمد رمضان قد نشر فيديو تظهر فيه مضيفتان ترقصان معه على أنغام إحدى أغانيه التي تم طرحها مؤخرًا، وذلك أثناء توجهه إلى "الجونة"، وهو ما أعاد إلى الأذهان أزمة الطيار أشرف أبو اليسر الذي توفي مؤخرًا بعد سماحه للفنان محمد رمضان بالوجود في قمرة القيادة؛ حيث تسبب الفعل في خضوع الأخير لسلطة الطيران المدني، والتي قضت بإلغاء رخصة الطيران الخاصة به مدى الحياة ومعاقبة مساعده، بوقف رخصته لمدة عام كامل.