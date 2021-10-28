شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض تشوق الجمهور لدورها فى "المحكمة": خلقت بمشاعر أنثى فى جسد رجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بكلمات مؤثرة شوقت الفنانة جميلة عوض جمهورها بعد نشر بوستر لها فى فيلم "المحكمة"، المقرر عرضه فى السينمات يوم 24 نوفمبر المقبل بجميع دور العرض، وكتبت جميلة وقالت: "خلقت بمشاعر أنثى في جسد رجل والمجتمع يرفض تحويلها .. عاليا.. فيلم المحكمة ..عن قصص واقعية"، وفتحت هذه الكلمات العديد من التساؤلات حول طبيعة الدور التى تجسده جميلة خلال الأحداث.

وبدأ القائمون على الفيلم في طرح الأفيشات الدعائية التي يتصدرها كل بطل بمفرده، وتدور أحداث فيلم المحكمة حول مجموعة من القصص الواقعية، وفقًا لما كتبته جميلة على حسابها الرسمي على إنستجرام، والفيلم من إخراج محمد أمين وتأليف أحمد عبدالله، ويشارك جميلة في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم غادة عادل، مايان السيد، فتحي عبدالوهاب، محمود عبدالمغني وأحمد داش.

فيلم "المحكمة"، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين

يتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهم قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي.