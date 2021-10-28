شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تصل العراق لإحياء حفلها الغنائى غدا ضمن مهرجان بابل الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت النجمة نوال الزغبى، بغداد لإحياء حفل غنائى هناك غدا الجمعة، ضمن حفلات مهرجان بابل الدولى في العراق، ومن المقرر أن تقدم نوال خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها، ونشرت نوال فيديو عبر حسابها على تويتر، وكتبت عليه قائلة: " وصلت العراق".

وكتبت الفنانة شذى حسونة بعد وصول نوال العراق، قائلة:" منورة بلدك بين أهلك وناسك و بالتوفيق فى حفلتك في بابل"، لترد عليها نوال قائلة:" شكرا حبيبتى شذى".



نوال الزغبى

وطرحت مؤخرا نوال الزغبى أحدث أغانيها على "يوتيوب" والتي تحمل اسم "عكس الطبيعة" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف قاسم .

وكانت النجمة اللبنانية نوال الزغبي قد كشفت عن اسم ألبومها الجديد والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، كما أعلنت فى تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" عن اسم الألبوم وهو "عكس الطبيعة"، ويتضمن الألبوم 4 أغنيات، من بينها أغنيتان باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأغنية باللهجة الخليجية، تصوّرها جميعها على طريقة الفيديو كليب.

وأحيت النجمة نوال الزغبى مؤخرا حفلا غنائيا بسوريا، ونشرت صورة بوستر الحفل عبر حسابها على إنستجرام، كما أعرب متابعوها عن سعادتهم لذلك الحفل متمنين إقامة حفل غنائى في لبنان أيضًا.