شكرا لقرائتكم خبر عن رامي عاشور يطرح برومو أغنيته الجديدة "أكلم مين".. ونيللي كريم تدعمه "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح لاعب الإسكواش السابق رامي عاشور برومو أغنية جديدة له تحمل اسم "أكلم مين"، حيث نشر فيديو قصير منها و هو يرقص بشوارع إحدي الدول الأجنبية، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"أكلم مين قريبا"، وهي من كلماته وألحانه، كما حرصت النجمة نيللي كريم زوجة شقيقه هشام علي دعمه والترويج للأغنية عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام".



رامي عاشور



نيللي كريم

ومؤخرا طرح رامي عاشور أغنية "النار القايدة" فى حفل زفاف شقيقه هشام عاشور والنجمة نيللى كريم، التي لاقت تفاعلا كبيرا عقب غنائه لها وتصدرت مواقع التواصل الإجتماعي وقتها.

واحترف رامي عاشور لعب الإسكواش فى عام 2006، ووصل فنان الإسكواش كما تلقبه الجماهير إلى 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا، كما حصل على بطولة العالم للناشئين مرتين، كما حصل على بطولة العالم لرجال الإسكواش ثلاث مرات أعوام 2008، 2012، 2014.

وكان رامى عاشور أول مصرى يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة فى نسختها الجديدة، كما شارك البطل المصرى مع المنتخب الوطنى فى بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين فى 2009، 2017.

وفي أبريل الماضي أعلن رامى عاشور أسطورة الإسكواش المصري اعتزاله اللعب بشكل نهائى مرجعًا السبب لإصابة الركبة التى تعرض لها قبل سنوات، ولم يعد قادرًا بعد الآن على التعافى منها بالشكل الذى يسمح له العودة للتألق داخل القفص الزجاجى.