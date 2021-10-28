بريتني سبيرز تلملم جراحها.. رسالة مؤثرة لعائلتها: “أريد العدالة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت نجمة البوب العالمية بريتني سبيرز (39 عاماً)، رسالة شديدة اللهجة على حسابها على “انستغرام” ووجهتها إلى عائلتها قبل أسبوعين من الجلسة التي ستحسم قرار انتهاء وصاية والدها عليها. وتكلمت سيبرز عن المعاناة والضرر الذي ألحقته بها عائلتها على مر السنوات.

وتحدثت في رسالة طويلة عن مشاعر الغدر والخذلان في حين مساندتها الآخرين. وأكملت بأنها لن تقف إلى جانب أحد بعد اليوم وتفضل البقاء وحيدة بعد أن سئمت من لعب دور الأم تريزا المتفهمة. ووجهت رسالتها إلى عائلتها قائلةً: “هذه الرسالة إلى عائلتي … لقد جرحتموني أكثر مما تتخيلون!!! أعلم أن موضوع الوصاية على وشك الانتهاء لكنني ما زلت أريد العدالة!!!” وتابعت سبيرز أنها لطالما كانت أكثر شخص بالغ وناضج بينهم رغم صعوبة ما مرت به.

وتأتي رسالة سبيرز بعد شهر من تعليق وصاية والدها جيمس سبيرز الذي تحكم في شؤون ابنته لمدة 13 عاماً بعد انهيار حالتها النفسية عام 2008. ويشار إلى أن الوصاية المفروضة على بريتني تتيح له الإشراف على شؤونها الشخصية والطبية والمالية.

ويذكر أن بريتني سيبرز لم تكن الوحيدة التي عانت من عائلتها، فقد صرحت شقيقتها جيمي لين سبيرز أن والديها أجبراها على إجهاض طفلها عندما كانت تبلغ 16 عاماً وتعاني جيمي لين من مشاكل نفسية وتعرضت كذلك لسوء معاملة وانتهاكات كثيرة في حياتها.